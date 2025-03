Rafa Leao distrugge la dirigenza: "Ma siamo soli contro tutti". Milan allo sbando totale

03 marzo 2025 a

Un Milan totalmente allo sbando: domenica sera con la Lazio la terza sconfitta consecutiva. Fuori da tutto, di fatto anche dalla prossima Champions League (resta solo la Coppa Italia e il derby con l'Inter, partita che ora fa davvero paura). A tutto ciò si aggiunge la durissima contestazione dei tifosi: prima rivolta solo contro la società, ora anche apertamente contro i giocatori.

E tra chi sta vivendo questo periodo con maggiore frustrazione c’è Rafa Leao, il portoghese che ha affidato a Instagram il suo pensiero. Parole destinate a far discutere. E parecchio: "Il gruppo resterà più unito che mai, ma siamo soli contro tutti". Parole che suonano come un clamoroso atto d'accusa: non tanto contro i tifosi, quanto contro la società. Almeno questa è l'interpretazione di molti.

Leao non è ancora riuscito a dimostrare quella continuità che ci si aspetterebbe da un giocatore della sua caratura. Il suo impatto sulle partite è stato incostante, contribuendo alle difficoltà generali della squadra. Nel frattempo, la contestazione dei tifosi si è intensificata: dopo aver puntato il dito contro la dirigenza, ora le critiche si stanno concentrando direttamente sui giocatori. E il suo post segue alcune dichiarazioni nebulose, a tratti misteriose, finite al centro del dibattito tra tifosi milanisti.

In ogni caso, con 26 presenze in campionato condite da 6 gol e altrettanti assist (si sale a 10 e 8 considerando anche le coppe), la stagione di Leao, al pari di quella di tutti i rossoneri, è profondamente deludente. E le sue parole sembrano allontanarlo sempre più da un Milan che, ad oggi, non sa davvero che pesci pigliare.