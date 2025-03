L'ex Milan miliardario seduto di fianco a Ursula Von der Leyen

07 marzo 2025 a

Dai campi all’Ue. L’ex Milan Mathieu Flamini si è dato alla politica ed era presente in questi giorni sul palco dell'European Industry Summit 2025, discutendo assieme a Ursula Von der Leyen, per parlare di rinnovabili e di un sistema industriale che sia sempre più green e a misura di pianeta: "Siamo tutti dentro — le parole del francese — impegnati a sostenere la trasformazione industriale dell'Europa e ad andare verso un'economia più verde e innovativa”. In particolare si è discusso delle politiche dell'UE per guidare gli investimenti, tagliare i costi energetici e riconoscere che la bio-economia circolare è fondamentale per raggiungere Net Zero.

Una passione, quella per l’ecologia, ammessa due anni fa in una intervista a La Repubblica: "Da bambino, avevo due passioni: il calcio e la sostenibilità — disse — Sono cresciuto a Marsiglia, vicino al mare e questo mi ha reso sempre particolarmente sensibile a questioni ambientali che prendono in esame inquinamento chimico e la piaga della plastica (e dei suoi residui) negli oceani. Ecco perché non stupisce, nel corso del suo intervento, che tratti argomenti strettamente legati alla sua specializzazione manageriale”.

Oggi Flamini ha creato nel settore biochimico un'azienda all'avanguardia (GF Biochemicals) soprattutto nella produzione dell'acido levulinico: è un combustibile di ultima generazione, sintetizzato attraverso scarti vegetali e divenuto prezioso per la creazione di materiale plastico a basso impatto ambientale. E non solo considerato che quel conservante naturale ottenuto dalla degradazione della cellulosa può essere utilizzato al posto del petrolio anche nella produzione di molti altri prodotti tra cui quelli farmaceutici e cosmetici.

In base alle stime di Forbes, la quotazione della sua azienda oggi ha raggiunto una valutazione di oltre 25 miliardi di euro. Un guado importante per un ex calciatore che oggi conta di un patrimonio personale di quasi 12 miliardi di euro.