Juve, Giampiero Mughini spiana Thiago Motta: "Umiliati, come doveva finire con l'Atalanta"

Tra i più agguerriti critici di questa Juventus e della guida di Thiago Motta ci sono proprio i tifosi bianconeri. Come quelli più illustri. Un esempio? Giampiero Mughini. Il giornalista si è levato il cappello di fronte alla superba prestazione dell'Atalanta all'Allianz Stadium. Anzi, Mughini ritiene che il 4 a 0 inferto alla Vecchia Signora sia un risultato bugiardo. Il motivo? Doveva finire 6 a 0.

"Il 4-0 a favore della magnifica Atalanta non dice per intero l'abissale distanza fra le due squadre, l'umiliante superiorità subita per 90 minuti dai bianconeri, i quali se non sbaglio non sono stati capaci di fare nemmeno un tiro in porta - ha scritto su Dagospia -. Un 6-0 sarebbe stato un risultato più pertinente, avrebbe reso meglio quello che s'è visto in campo, da una parte una squadra capace di tutto, dall'altra una squadra incapace di tutto. E difatti c'è mancato poco. Succede".

Archiviato il disastro in campo degli uomini di Thiago Motta, Mughini si è rivolto a tutti quei tifosi che ieri allo stadio hanno accolto con un'ondata di fischi ogni tocco di palla di Juan Cuadrado, ex giocatore bianconero. Il colombiano è stato preso di mira dai suoi ex tifosi perché, una volta lasciata la Vecchia Signora, è approvato ai rivali storici dell'Inter. Imperdonabile. "I fischi ripetuti e insistiti a un giocatore dell'Atalanta, il colombiano Cuadrado, che per così tanti anni era stato una colonna della Juventus pressoché imbattibile di qualche tempo fa - ha sottolineato Mughini -. Scudetto dopo scudetto, Cuadrado era stato perfetto nel suo ruolo di raccordo tra difesa e attacco sulla destra. Ho detto perfetto, e non c'è altro aggettivo a connotare un tale campione".