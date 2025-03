Jannik Sinner scrive la storia del tennis anche senza giocare: l'ultimo clamoroso record

10 marzo 2025 a

Anche senza scendere in campo, Jannik Sinner continua a macinare record. L'azzurro è infatti approdato alla 40esima settimana consecutiva da numero uno al mondo, raggiungendo così Ilie Nastase, il primo della storia a piazzarsi sul gradino più alto da quando esiste la classifica computerizzata. Ma oggi c'è un nuovo sceriffo in città. Anche se momentaneamente relegato in panchina.

Jannik Sinner è diventato così il 15esimo giocatore della storia a occupare per più tempo il gradino più alto del ranking Atp. Sopra di lui, però, c'è ancora tantissima strada da fare per diventare il migliore della storia. Il prossimo passo sarà superare Andy Murray e Guga Kuerten, altri due colossi rispettivamente a 41 e 43 settimane di permanenza. L'azzurro è già sicuro di rimanere numero uno almeno fino ad aprile inoltrato, quando la scadenza della sospensione sarà prossima alla fine. A quel punto l'altoatesino sarà diventato il tredicesimo più longevo sull'Olimpo del tennis. Così potrà partire alla ricerca di Jim Courier e delle sue 58 settimane.

Sinner ha già vinto: situazione senza precedenti, cosa accade mentre lui è squalificato

Sinner a parte, desta stupore il trend negativo dei suoi avversari. Alexander Zverev, da quando l'azzurro è stato sospeso, non ne ha più imbroccata una. Il tedesco ha perso ogni occasione per portarsi a casa un torneo. Ma non è nemmeno arrivato vicino a insediare la posizione dell'azzurro. Il numero 2 è fermo a 7945, una mostruosità in meno rispetto agli 11330 dell’altoatesino che da qua a fine marzo perderà solo 1000 punti, ovvero quelli conquistati a Miami lo scorso anno.