Ferrari, prima da incubo per Lewis Hamilton: "Uno dei giorni più difficili di sempre. Ad un certo punto..."

Il primo Gp in Australia per la Ferrari è una delusione totale. Ottavo posto per Charles Leclerc e decimo per Lewis Hamilton alla sua prima gara in Formula 1 in rosso. Peggio anche del risultato in qualifica: rispetto alla posizione in cui è scattato in griglia Leclerc perde un posto, Hamilton addirittura due.

Scontata, dunque, la frustrazione nelle dichiarazioni post-gara dei piloti. Per primo Leclerc: "Giornata difficile, ci sono tante cose da migliorare, ma da fuori sembra tutto più facile. Il dato di fatto è che abbiamo faticato, ne siamo consapevoli. Prima di parlare di scelte sbagliate devo dire che l'errore più grande è stato il mio in uscita della curva undici. Lì ho perso quattro o cinque posizioni, sarei stato più vicino al podio e adesso staremmo parlando di altre cose. Sono deluso, mi aspettavo molto di più. Dobbiamo reagire e rifarci immediatamente. Per fortuna andiamo subito in Cina, anche se laggiù nel 2024 siamo andati male. Però almeno è una pista vera: ripartiamo da lì e cerchiamo di migliorare", ha spiegato il monegasco.

Quindi Hamilton, che spende parole pesantissime: "È stata una delle mie giornate più difficili, con tante procedure e meccanismi ancora da perfezionare a livello meccanico e di comunicazione e le condizioni più complicate per farlo. Ho tenuto duro il più a lungo possibile e ad un certo punto ci siamo addirittura trovati in zona podio ma poi la pioggia è aumentata. Non penso che siamo così lontani dalla nostra concorrenza ma non siamo riusciti a mettere la nostra macchina nella giusta finestra operativa", ha concluso il britannico sette volte campione del mondo.

Infine Frederic Vasseur, il team-principal: "Si doveva fare meglio ma è facile dirlo a posteriori. Verstappen ha fatto la mossa giusta Rientrare un giro prima di noi e anche Russell e Antonelli a farlo due giri prima, ma soprattutto Max. Abbiamo perso passo nelle qualifiche, nel Gran Premio è stata una questione di strategia, eravamo probabilmente a livello della Mercedes. Non portiamo a casa nulla di positivo, dobbiamo lavorare sugli errori fatti qui e concentrarci sulla prossima. Il lato positivo è che ad inizio weekend il passo era piuttosto buono. McLaren è davanti a tutti, noi pensiamo di essere al livello di Red Bull e Mercedes", ha concluso Vasseur, sfoggiando un pizzico di ottimismo. Speriamo non sbagli e appuntamento alla prossima gara.