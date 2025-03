Charles Leclerc? "Spero gli venga la diarrea": Ferrari in Cina, esplode il caso

18 marzo 2025 a

In Cina sarebbero pronti a tutto per vedere un pilota cinese al via del Gran Premio di casa di Formula 1 di Shanghai, nel prossimo weekend. Anche ad augurare a Charles Leclerc un bel attacco di dissenteria. Solo così, infatti, potrebbe debuttare alla guida della Ferrari uno dei due piloti di riserva della Rossa, Zhou Guanyu.

A buttarla lì tra il serio e il faceto uno dei commentatori più seguiti in Cina per quanto riguarda gli sport motoristici, Pan Yongyong, noto al grande pubblico anche con il soprannome di "Gambero Artico". "Non ho mai desiderato così tanto che Charles avesse la diarrea", ha scritto l'esperto che per inciso è anche un affermato manager che si occupa dell'organizzazione dei grandi eventi sportivi. Ed è qui che nasce il problema, visto che "Gambero Artico", oltre che telecronista e analista di F1 e MotoGp, è pure tra gli organizzatori del Gp di Shanghai.

In rete le sue parole, quasi sicuramente ironiche (il condizionale è d'obbligo) sono state contestate da molti appassionati e considerate quasi una istigazione alla contaminazione di viveri e bevande che verranno fornite ai piloti in gara.

Fatto inquietante, Pan Yongyong oltre alla battuta ha pure mostrato le foto dei box all'interno del quale sono contenuti i viveri per tutto il circus, aggiungendo: "So a cosa stai pensando, comunque, pentole e padelle Ferrari, salsa di soia, aceto, sale, pepe e tutti i tipi di cibo correlati sono qui dentro". Infine, un'altra carezza alla Ferrari: "Hamilton, Leclerc più Giovinazzi (Antonio Giovinazzi, l'altro pilota di riserva di Maranello, ndr) che ti sentirai improvvisamente male a Shanghai? Fratello, fammi una spiegazione di due minuti sul motivo per cui i piloti di F1 saltano una gara, voglio vedere se c'è una possibilità per Shanghai".