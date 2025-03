Gp Cina, Lewis Hamilton fa sognare la Ferrari: prima pole nelle qualifiche sprint

21 marzo 2025 a

Lewis Hamilton davanti a tutti nelle qualifiche sprint del Gp della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha conquistato la pole in vista della gara sprint con il tempo di 1'30"849 (nuovo record della pista). Accanto a lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, staccato 18 millesimi. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren, a 80 millesimi, e l'altra rossa di Charles Leclerc, quarto e staccato due decimi (+0"208). Solo sesto Lando Norris, vincitore della prima gara della stagione in Australia, subito davanti a Kimi Antonelli (l'altra Mercedes di George Russell è quinta). Completano la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls, Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin). La gara sprint è in programma domani alle 4 (ora italiana).

"Non mi aspettavo questo risultato ma sono felicissimo e orgoglioso. L'ultima gara era stata un disastro per noi, ma sapevamo che la macchina aveva più prestazione. Venire qui in questa pista che amo, in un posto bellissimo e vedere che la macchina ha preso vita fin dal primo giro...il team ha fatto un lavoro fantastico durante la sosta per preparare la vettura. Sono un po' scioccato, non riesco a credere che abbiamo fatto la pole. Chiaramente è la sprint, ma questo è un bel passo anche per la gara". Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo aver centrato la pole position nella qualifica sprint del Gp della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

"Dove ho fatto la differenza? Non ne ho idea, dovrei riguardare tutto, però bel primo settore sono stato molto forte, è stato un miglioramento graduale in tutto il circuito - ha aggiunto il britannico - C'è del margine di crescita, cercheremo di andarlo a trovare nella prossima sessione di qualifica. Ma è incredibile vedere il numero 1 con la macchina rossa ". In vista della gara "domani farò la prima vera e propria simulazione, spero di poter tenere duro però la McLaren è molto veloce. Siamo in una buona posizione - ha concluso - Rimaniamo positivi, a testa alta e continuiamo a spingere".

"Ho faticato sin dall'inizio delle qualifiche - le parole di Leclerc -. Mi sono sentito un passo indietro rispetto a Hamilton. Ho avuto difficoltà nell'approccio di curva 1, 2 e 3, ma domani cercheremo di fare un'ottima gara insieme. Non sono nella posizione che vorrei, ma il quarto posto è nel complesso buono. Domani non sarà facile gestire le gomme nella Sprint Race".

Soddisfazione anche da parte di Frederic Vasseur. "È andata meglio della settimana scorsa ma è ancora difficile e interpretare e capire tra una sessione e l'altra - ha spiegato -. A volte le McLaren hanno un vantaggio enorme, altre no. Analizziamo i dati, ci sarà tanto lavoro da fare. È una bella sensazione, va molto meglio rispetto alla settimana scorsa, la pole di oggi dà energia al team e a Lewis - ha aggiunto - I punti si fanno a partire dalla sprint, oggi è una giornata positiva. Lewis è stato davanti anche nel Q1 oltre che nel Q3, questo dimostra la sua costanza il che è positivo".