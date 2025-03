Leclerc apre il caso Hamilton: "Senza il danno, vittoria possibile". Ferrari nei guai

23 marzo 2025 a

"Sono deluso perché è stato tutto difficile da gestire". Sta tutta in queste parole la delusione di Charles Leclerc e della Ferrari, e saranno ore pesanti quelle che si respireranno nel box di Shanghai e poi a Maranello. Il Gran Premio di Cina si è concluso nel peggiore dei modi: dominio McLaren in pista, con Piastri davanti a Norris, poi Russell e Verstappen che ha superato nel finale proprio il monegasco, mesto quinto davanti a Lewis Hamilton.

Il britannico, compagno di scuderia di Charles, ne ha probabilmente condizionato in negativo la gara, con la collisione nelle primissime curve. "La vittoria era alla nostra portata perché il passo era buono", riflette a caldo Leclerc ai microfoni di Sky, evitando però di fare polemica diretta con il sette volte campione del mondo.

"All'inizio non è colpa di nessuno, io non volevo sorpassare e lui era nell'angolo morto dello specchietto e ci siamo toccati, ma per fortuna non è stata la fine della gara", ha osservato sull'incidente. Tuttavia, a farne le spese è stato lui, con l'ala della monoposto danneggiata.

"Abbiamo avuto un buon passo e una buona gestione gomme", ha osservato Leclerc, "la Mercedes era difficile da superare nella curva 12 dove noi siamo andati in difficoltà, visto che per Verstappen non è stato difficile superarmi. E così ci siamo presi i punti disponibili oggi e guardiamo avanti". "Oggi il passo era davvero buono, non abbiamo visto il vero passo della macchina. Mi sentivo più a mio agio avendo fatto dei cambiamenti. Questa non è una delle piste che mi piacciono, avevo fiducia ma col danno era difficile fare meglio", ha concluso. E a poco è servito l'ordine di scuderia al 21esimo giro, con il box Ferrari che impone a Hamilton (quarto in quel momento) di cedere il posto a Charles. Servirà, però, per aumentare le polemiche.