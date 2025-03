Thiago Motta, Adani spiana la Juventus: "Come ha scoperto l'esonero, roba da dilettanti"

24 marzo 2025 a

Per mesi, Lele Adani ha difeso Thiago Motta a spada tratta, sostenendo che la sua "rivoluzione giochista" avrebbe avuto bisogno di tempo per attecchire in una Juventus passata dal purgatorio del "risultatista" Max Allegri, il grande nemico calcistico del commentatore di Rai 1.

Bene, ora a certificare il fallimento dell'ex tecnico del Bologna dei miracoli (che, va detto, senza di lui e giocatori chiave come Zirkzee, Calafiori e un Ferguson ancora da recuperare ma con Vincenzo Italiano alla guida, sta facendo forse ancora meglio) è stata la stessa dirigenza bianconera, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che ha deciso di cacciarlo anche in malo modo e cercare di salvare la stagione chiamando un traghettatore come Igor Tudor. E Adani, come prevedibile, non l'ha presa bene.

Intervenuto alla Domenica sportiva, su Rai 1, l'ex difensore dell'Inter è andato giù pesante proprio con Giuntoli e, in generale, la dirigenza Juve. "Dopo la sconfitta con la Fiorentina (persa 3-0 prima della sosta per la Nazionale, ndr), la squadra sembrava poter essere unita nelle difficoltà. Almeno così era parso - spiega Adani -. Poi nella settimana dove non sono presenti i giocatori internazionali e con l'allenatore in permesso per qualche giorno, decidi di cambiare guida tecnica. L'avrà scoperto nel pomeriggio, dopo una serie di articoli pubblicati: per quanto mi riguarda, è stata una gestione da dilettanti della società. I problemi non arrivano direttamente da una gestione tecnica, ma dalla società".

A Viva el futbol, il podcast che conduce con Cassano e Ventola, Adani però riconosciuto che "l'aspetto tecnico-tattico" di Motta "non va", e il percorso dell'allenatore italo-portoghese "tarda a prendere una piega convincente internamente ed esternamente". Senza contare gli attriti con buona parte dei giocatori, "una cosa vista e rivista e ritrita in questo Paese quando una grande squadra va male". Troppi indizi, dunque, per far finta di nulla e andare avanti senza cambiare.