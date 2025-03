Thiago Motta, la telefonata per esonerarlo dalla Juventus? Ecco dove e con chi si trovava

Thiago Motta si è fermato a Cascais. L'ex tecnico bianconero è stato esonerato dalla Juventus da remoto. L'italo-brasiliano è stato raggiunto da una telefonata della dirigenza che gli ha comunicato di non essere più il tecnico della Vecchia Signora. L'ex Inter si trovava in Portogallo, in compagnia della sua famiglia, a trenta chilometri da Lisbona. Ma oggi, lunedì 24 marzo, è già in partenza in direzione Torino. Il motivo? Deve tornare alla Continassa per svuotare il suo armadietto e magari salutare per l'ultima volta la squadra.

E pensare che Thiago Motta aveva già preparato un discorso da pronunciare di fronte alla squadra prima di scendere in campo contro il Genoa. Ma, a questo punto, Locatelli e compagni non avranno più occasione di sentirlo. "Dovete vincere per voi stessi, non per me: la mia carriera, da allenatore, andrà avanti a lungo, per voi giocare la Champions è un’occasione troppo grande da fallire o rimandare. La vita di un calciatore è breve…", un breve estratto delle sue parole.