Thiago Motta, "la vostra carriera sarà breve": l'ultimo discorso alla squadra è uno choc

Alla fine la Juventus ha dato il benservito a Thiago Motta. Nonostante Cristiano Giuntoli, pochi minuti dopo la disfatta di Firenze, aveva dichiarato pubblicamente che le difficoltà si affrontano insieme ha poi deciso di cambiare la guida tecnica. Il motivo? Forse, solo in questo modo, la Vecchia Signora potrà centrare l'obiettivo minimo di questa stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Perciò, è stato scelto un ex sergente di ferro - con un passato importante alla Juve - come Igor Tudor. Ma non sarà così semplice: c'è tanto da fare.

Intanto, all'indomani dell'ufficialità dell'esonero di Thiago Motta, emergono sempre più dettagli grotteschi riguardanti gli ultimi giorni alla Continassa. Sembra infatti che l'ex Bologna - conscio dell'esonero imminente - avesse preparato un discorso da pronunciare alla squadra prima della partita all'Allianz Stadium contro il Genoa. Discorso che però non pronuncerà mai. "Dovete vincere per voi stessi, non per me: la mia carriera da allenatore andrà avanti a lungo, per voi giocare la Champions è un'occasione troppo grande da fallire o da rimandare. La vita di un calciatore è breve", un breve estratto delle sue parole.

Le "ultime parole" di Thiago Motta riflettono un po' quello che è stato il suo percorso sulla panchina della Juve. Ora soltanto il tempo mostrerà ai tifosi juventini se con il cambio della guida tecnica la squadra riuscirà a dare una risposta concreta sul campo. O se ormai la stagione è andata.