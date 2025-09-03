Gigio Donnarumma e Jannik Sinner? L'argomento tabù

Sono forse le due grandi star internazionali dello sport italiano, Gigio Donnarumma e Jannik Sinner. I due hanno il Milan in comune (il primo ne è stato baby portiere prodigio e quindi giovanissimo capitano prima del "tradimento" e dell'addio, il secondo ne è invece un grandissimo tifoso, tanto da andare a San Siro a ogni occasione che il calendario Atp gli concede) e soprattutto sono grandi amici fuori dai rispettivi campi.
Fresco di passaggio al Manchester City di Guardiola (il Psg lo ha clamorosamente congedato dopo il suo decisivo apporto nella Champions League vinta a giugno), Gigio si concentra ora sulla Nazionale con le due decisive partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. E, guarda un po', un altro cuore milanista in panchina: il neo-ct Gennaro Gattuso.
Dal ritiro di Coverciano, la sua mente va all'azzurro ma anche un po' al grande derby italiano agli Us Open, con Sinner che sfiderà Lorenzo Musetti nei quarti. "Con Jannik - rivela Donnarumma - ci sentiamo sempre, ma di tutto parliamo tranne che di calcio o tennis".
"Abbiamo un rapporto semplice - sottolinea -, è un ragazzo come me, semplice, che ama la famiglia e la privacy. Gli faccio un in bocca al lupo per stasera, il derby tutto italiano è sempre speciale. Che vinca il migliore". Per chi tiferà Gigio, però, è abbastanza evidente.
Il Psg lo ha di fatto scaricato: "Non sapevo che non sarei rimasto. Mi hanno parlato dopo l'inizio del ritiro". Il mister Luis Enrique si è esposto addossandosi le responsabilità della scelta per motivi tecnic, anche se forse la decisione è arrivata a monte, per questioni contrattuali. "È stato diretto con me, fin dai primi giorni di ritiro. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. Il tecnico ha il potere di decidere, ma avere il supporto di tutti, soprattutto dei miei compagni, ha fatto capire cosa avevo dato al Psg".