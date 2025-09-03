Gigio Donnarumma e Jannik Sinner? L'argomento tabù

Sono forse le due grandi star internazionali dello sport italiano, Gigio Donnarumma e Jannik Sinner. I due hanno il Milan in comune (il primo ne è stato baby portiere prodigio e quindi giovanissimo capitano prima del "tradimento" e dell'addio, il secondo ne è invece un grandissimo tifoso, tanto da andare a San Siro a ogni occasione che il calendario Atp gli concede) e soprattutto sono grandi amici fuori dai rispettivi campi.

Fresco di passaggio al Manchester City di Guardiola (il Psg lo ha clamorosamente congedato dopo il suo decisivo apporto nella Champions League vinta a giugno), Gigio si concentra ora sulla Nazionale con le due decisive partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. E, guarda un po', un altro cuore milanista in panchina: il neo-ct Gennaro Gattuso.