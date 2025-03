Djokovic travolge Musetti: tutti in piedi a Miami dopo questo punto

Tra Lorenzo Musetti e il sogno di entrare nella top ten c'è Nole Djokovic , il migliore della stagione. E per il 23enne toscano, a caccia di punti pesanti, il Miami Open finisce agli ottavi. Niente da fare contro il serbo, ex numero 1 al mondo e oggi al quinto posto del ranking Atp: sul veloce dell'Hard Rock Stadium finisce con un inequivocabile 6-2 6-2 .

Dopo i primi due game del primo set, infatti, un Djokovic implacabile al servizio porta a casa 12 dei 14 parziali successivi. Mostruoso, con Musetti che ha raccolto purtroppo soltanto 14 punti nei turni di risposta, punito spesso negli scambi dalle ottime geometrie del sei volte campione a Miami. Da segnalare, in ogni caso, scambi ricchi di classe da entrambe le parti come questo.



OUI MESSIEURS







Novak Djokovic répond à Lorenzo Musetti. ‍pic.twitter.com/eJxYTrBozw

— Univers Tennis (@UniversTennis) March 25, 2025

Per "Nole", che mancava a Miami dal 2019, si avvicina un po' di più il sogno del titolo Atp numero 100 in carriera. Ai quarti affronterà Sebastian Korda, numero 25 al mondo: nell'attesa di scoprire come finirà, può ancora una volta suonare la sua racchetta come un violino.