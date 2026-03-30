Jannik Sinner, orgoglio tricolore: il messaggio a Gattuso (e quella scritta)

Dopo Indian Wells ecco Miami, il “Sunshine Double” è di Jannik Sinner, che dopo la vittoria in finale contro Jiří Lehečka ha subito spostato i riflettori oltre il tennis e lo ha fatto con un messaggio che sa di orgoglio nazionale. Sull’obiettivo della telecamera scrive “W l’Italia”, poi davanti ai microfoni ribadisce il concetto: "Sono fiero di essere italiano e di poter restituire qualcosa di positivo per tutto il supporto che ricevo”. Il numero due al mondo — che potrebbe però passare in classifica Carlos Alcaraz già a Montecarlo — ha dedicato il successo a un’Italia sportiva che nello stesso weekend ha collezionato risultati pesanti: Marco Bezzecchi vincitore in MotoGP ad Austin, Andrea Kimi Antonelli autore del secondo successo consecutivo in Formula 1 a Suzuka e la Nazionale di Gennaro Gattuso, che ha compiuto un passo importante verso il Mondiale 2026 battendo l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff.

Ora, però, per i giocatori di Ringhio resta da superare la Bosnia per tornare a una Coppa del Mondo che manca da due edizioni, precisamente dai Mondiali 2014 in Brasile. Le parole di Sinner arrivano in un momento delicato per il calcio italiano, reduce dalle delusioni europee dei club, e assumono quasi il valore di un incoraggiamento collettivo: "È stato un weekend fantastico per noi italiani — ha detto —, sono felice di far parte di questo gruppo. Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare. Kimi, Bez... e c'è anche Pecco Bagnaia. Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport. E più ce ne sono da guardare, meglio è. Speriamo anche per il Mondiale di calcio”.