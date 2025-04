Matteo Berrettini annichilisce Zverev: "È terribile, non so più che dire"

Un k.o arrivato in rimonta e che fa malissimo, facendogli perdere la possibilità di superare in vetta al ranking Jannik Sinner prima degli Internazionali d’Italia a Roma. Alexander Zverev, martedì pomeriggio, è caduto a Montecarlo contro un super Matteo Berrettini, che ha ribaltato per 2-1 lo svantaggio nel set iniziale. E pensare che Sasha era partito fortissimo, chiudendo per 6-2 il primo parziale, prima del 6-3 e 7-5 per il tennista romano che dimostra quanto sia in crescita per condizione. Per Zverev è un inizio anno da incubo: dopo il k.o. in finale a Melbourne contro Sinner, è stato eliminato ai quarti del torneo di Buenos Aires (contro Cerundolo), ai quarti di Rio (contro Comesana), agli ottavi di Acapulco (contro Tien), alla prima di Indian Wells (contro Griekspoor) e agli ottavi di Miami (contro Fils).

Berrettini invece è il volto della gioia e ora attende di conoscere il nome del proprio avversario, con un possibile derby azzurro all'orizzonte qualora Lorenzo Musetti superasse Jiri Lehecka, nel match in programma questa mattina a Montecarlo. Matteo si prepara per la sfida, mentre Zverev, dopo il match di martedì, ha sfogato tutta la sua delusione in conferenza stampa: “Non sono soddisfatto, no, non ho vinto molte partite — ha detto il tedesco — Fin qui è il peggior mio periodo da quando mi sono infortunato. Decisivo è stato che ho giocato un grande primo set e poi appena mi ha brekkato nel secondo sono calato di dieci livelli”.