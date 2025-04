Novak Djokovic sbrocca: "Sensazione orribile". E se ne va dopo 90 secondi

Novanta secondi, il tempo con il quale Novak Djokovic è rimasto in conferenza stampa a Montecarlo dopo il bruciante k.o. contro il cileno Tabilo. Il match, perso per 6-3 6-4, è durato di più, un’ora e 28 di gioco, ma comunque non molto per risultare equilibrato. Dopo due servizi strappati dal rivale nel primo set, e la fuga sull’1-1 nel secondo, il serbo si è sciolto come la neve al sole e torna a casa con l’umore nero. In conferenza stampa, ha risposto a qualche domanda e si è subito alzato per andarsi a fare la doccia, cercando di voltare subito pagina: ”Quella di oggi è stata molto simile alla mia peggiore giornata — le sue parole — Speravo che non succedesse, ma c'era un'alta probabilità che giocassi in questo modo, è orribile. È una sensazione orribile giocare in questo modo, e mi spiace per tutte le persone che hanno dovuto assistere a tutto questo".

Difficile spiegare la situazione per una sconfitta del genere: “Non lo so, non ne ho — ha detto — Cioè ne ho e non ne ho, ma non m'interessa davvero. Per quanto riguarda il braccio va tutto bene, solo cose da poco e nessun problema all'occhio".

