Jannik Sinner, la confessione: "Non avevamo i soldi per farlo"

Un desiderio nascosto e mai rivelato. "Da piccolo volevo diventare un pilota. Non avevamo mai i soldi per farlo, quindi non ho neanche iniziato. Siamo andati adesso sui go-kart per esempio e la sera prima avevo una grande voglia di andare". In un’intervista a Sky Sport Jannik Sinner si racconta nel periodo di riposo forzato a causa della sospensione per doping di tre mesi. Il suo ritorno in campo sarà nel torneo più importante per un tennista italiano, gli Internazionali d’Italia di Roma in programma dal 6 al 18 maggio al Foro italico. E Sinner confessa che la sensazione che proverà probabilmente sarà "bellissima" e "probabilmente sarà un pò simile a quella roba lì", ha quando ha realizzato il sogno di correre sui kart. In questo periodo di stop forzato al tennis, in cui confessa di non aver guardato nessuna partita in tv e di non aver affatto pensato alla classifica (che lo vedrà tornare in campo sicuramente ancora da n.1 del mondo) si è dedicato ad altri sport. Oltre al kart, racconta, "siamo usciti in bici qualche giorno dopo e anche lì avevo voglia di provare".

A Roma "secondo me sarà una cosa abbastanza simile - aggiunge - essendo comunque consapevole che sono un buon tennista. Sui go-kart non sono bravissimo e nella bici sono proprio scarso - prosegue - però comunque è una cosa molto importante ritornare, ritrovare la voglia". "Quando ho preso la sospensione non ho neanche pensato al tennis - spiega ancora - ho pensato a come passare questi mesi, con quali persona e basta".