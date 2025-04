Jannik Sinner, mistero a Montecarlo: è "sparito"

Si avvicina il rientro, ma è mistero-Jannik Sinner a Montecarlo. "Non lo vediamo da mesi", spiegano alcuni residenti interpellati dal Corriere della Sera. La ragione? Semplice: il numero 1 del ranking Atp ha cambiato casa. Da tempo ha lasciato la sua precedente abitazione a Montecarlo per trasferirsi in un’altra zona del Principato, più appartata, distante dal celebre Country Club e lontana dai percorsi più battuti dai fan del

Una scelta dovuta alla volontà di vivere in un appartamento più grande, comprato - aggiunge sempre il Corsera - come tassello di un piano di investimenti immobiliari. Già, a Jannik il denaro non manca.

Nel periodo di stop forzato dovuto alla questione Clostebol, a dargli una mano è stato proprio uno degli sponsor. Gli allenamenti, infatti, si sono svolti in una villa privata nei pressi di Cap d’Ail. Ma con chi si è allenato? I beninformati parlano di Dominic Thiem, ex numero 3 del mondo grazie al successo agli US Open del 2020, che si è ritirato alla fine della scorsa stagione. Il gossip si è acceso dopo una cena insieme a Jannik, anche se Thiem risulta ancora tesserato con la sua federazione (un vincolo, comunque, revocabile con una semplice mail). Un’altra ipotesi porta dritta dritta a Roberto Marcora, ex numero 150 ATP e oggi 35enne, che nel 2019 perse contro un giovanissimo Sinner nella finale del challenger di Bergamo, primo grande acuto della carriera del campione altoatesino. Anche nel suo caso, però, resta da superare l’ostacolo del tesseramento.