Federica Pellegrini, altro fango su Sinner: "Io e lui molto diversi"

E ancora: "Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano".

Federica Pellegrini continua a restare impantanata nella polemica che ha scatenato per le sue affermazioni su Jannik Sinner. Le parole che hanno innescato il putiferio sono queste: "iusto difendere Jannik ma è stato trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi perché tanti hanno pagato una negligenza nell'uso di un farmaco: è giusto perché il doping si combatte così", aveva detto a La Repubblica.

Immediata la reazione dei fan di Sinner sui social che hanno letteralmente assediato la campionessa olimpica del nuoto italiano: "Sinner non ha usato nessuna crema, è il fisioterapista ad averla usata su se stesso prima di massaggiarlo. Informarsi prima di sentenziare, grazie". E la Divina ha cercato di rispondere: "Sulla persona non ho mai detto niente". Poi però arriva un’altra frase che ha davvero il sapore dell'ennesimo siluro sul campione del tennis: "Io e lui diversi? È vero, molto...". E ancora: "A me quello che è successo a lui non sarebbe mai accaduto". Lo scontro non è affatto chiuso.