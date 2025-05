Jasmine Paolini, Adriano Panatta da brividi: la premonizione su Parigi

"Non ho mai avuto dubbi" su Sinner. "È un fuoriclasse assoluto, ha sempre continuato ad allenarsi con regolarità e intensità. E di testa non lo batte nessuno, sapevo che sarebbe tornato subito competitivo". Adriano Panatta, in un'intervista rilasciata alla Stampa, ha fatto il punto sullo stato del tennis italiano. La leggenda azzurra non ha parlato solo dell'altoatesino, ma anche di Lorenzo Musetti. Il grande protagonista di questa annata: "Musetti, lo vedo pronto per arrivare in non troppo tempo al loro livello. Mi aspetto quindi una nuova generazione di tre campioni, Sinner, Alcaraz e Musetti".

Panatta, però, ha bacchettato il carrarese in occasione del match perso a Roma contro Carlos Alcaraz. Il motivo? "Perché l'ho rivisto commettere gli errori di un tempo, si è perso lamentandosi di tante piccole cose che lo hanno fatto uscire di partita - ha detto -. Comportamento comprensibile comunque, dall'altra parte trovava Alcaraz e non riuscendo a metterlo in difficoltà si è allontanato dal focus". Il suo gioco, però, è in netto miglioramento: "Concilia con il tennis, è bello da vedere. L'ho detto e lo ripeto, perché lo penso veramente. Lui e Alcaraz giocano in maniera meravigliosa, se parliamo di tecnica ci sono loro da godersi, gli altri vengono dopo".