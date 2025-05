Napoli, dal Milan uno scippo clamoroso: chi si prende

Niente Napoli per Alejandro Garnacho , nonostante le lunghe lusinghe da parte del club partenopeo. Secondo Fabio Bergomi il giocatore del Manchester United vestirà la maglia del Milan per la prossima stagione, salvo clamorosi dietrofront. Addirittura, secondo l’esperto di calciomercato, l’accordo tra rossoneri e Red Devils sarebbe in fase di definizione, mentre le cifre uscirebbero nelle prossime settimane o in prossimità della fumata bianca. Con questa operazione si spalancherebbe le porte all’addio di Rafa Leao dopo un matrimonio di 6 anni con il club.

Tutto però è da verificare. Così come si dovrà vedere se Tijjani Reijnders (inseguito dal City) e Theo Hernandez (dal Bayern Monaco) restino in rossonero oppure no. L’a.d. Giorgio Furlani, prima della sfida col Monza, ha detto che anche senza Europa per il club non c’è bisogno di vendere qualche giocatore importante per migliorare il bilancio. Conterà molto anche la volontà dei calciatori citati. Garnacho è seguito dal Napoli e il giocatore vuole l’Italia, ma secondo Bergomi il colpo per portarlo nel Belpaese, ma all’ombra della Madonnina, lo realizzerà Igli Tare.