Roland Garros, esordio con vittoria per Sinner

Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L'altoatesino, numero uno al mondo, ha superato nel match del primo turno sul 'Philippe Chatrier' il francese Arthur Rinderknech, n.75 Atp. L'azzurro si è imposto in tre set con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5. Al secondo turno Sinner, che ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due, affronterà la wild card Richard Gasquet, all'ultimo Roland Garros in carriera.

"Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la gara soprattutto nel terzo set. Non era facile. Lo conoscevo bene e sapevo come affrontarlo - ha commentato l'altoatesino alla fine del match -. Nel terzo set ha giocato in modo fantastico. Io sono tornato in partita dopo il break, se fosse andato sul 5-0 sarebbe stato impossibile recuperare. Ho avuto un atteggiamento giusto e adesso la prossima sfida sarà importante".