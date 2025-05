Jannik Sinner, gelo in conferenza stampa: "A questa domanda non rispondo"

"Jannik, posso chiederti dell'incontro tra alcuni dei giocatori della Top 10 e i Grandi Slam? Se eri presente, e cosa sperate di ottenere, e che tipo di risposta vi aspettate dai Grandi Slam?". Questa è stata una delle domande poste a Jannik Sinner durante la conferenza stampa pre-esordio al Rolan Garros. Il 23enne, però, ha preferito non rispondere: "Non voglio rispondere a questa domanda. C'erano alcuni giocatori lì, a parlare con i Grandi Slam, cercando di capire un paio di cose, ma non darò nessuna informazione".

Facciamo un po' di chiarezza. La riunione citata durante la conferenza stampa si è svolta davvero, la scorsa settimana a Parigi. Al vertice hanno preso parte alcuni dei migliori tennisti del mondo. Un esempio? Novak Djokovic, ma non solo. Sul tavolo c'erano alcune richieste specifiche dei giocatori: l'aumento dei montepremi dei quattro slam, il benessere degli atleti e un terzo punto non meglio precisato. In sostanza, i tennisti hanno chiesto di aver maggiore peso riguardo alle decisioni sulla loro carriera e il loro guadagno.