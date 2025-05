Alcaraz travolge la giudice di linea: disastro al Roland Garros

Carlos Alcaraz vince contro Fabian Marozsan. Il tennista spagnolo ha perso un set, ma già al secondo si è ripreso e ha battuto l'ungherese per raggiungere il terzo turno del Roland Garros. Il campione uscente si è imposto 3-1, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, in poco meno di due ore e 15' di gioco. Ai sedicesimi affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard o il bosniaco Damir Dzumhur.

"È stata una buona partita. Nel primo set ero in fiducia, mentre nel secondo set Marozsan ha giocato molto bene. Gli ultimi due set sono stati ottimi. Bisogna saper soffrire in alcuni momenti, ma cercando sempre di divertirsi in campo. Amo giocare qui, il mio tennis si adatta molto bene a questo campo", ha commentato il campione dopo la vittoria.