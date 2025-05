Donnarumma, strappo col Psg prima della finale? "Non escludo nulla"

I tifosi del Milan sperano in una sua prestazione-monstre per sanare la ferita dell'addio "tumultuoso" (e a zero) dell'estate del 2021. Gigio Donnarumma, ex capitano rossonero, sarà uno dei protagonisti più attesi della finalissima di Champions League di sabato sera a Monaco di Baviera tra il suo Psg e l'Inter. La verità è che il portierone azzurro in questa stagione ha riscattato finalmente tante deludenti campagne europee sotto la Torre Eiffel, quando spesso e volentieri è stato considerato colpevole delle eliminazioni a raffica della squadra degli emiri. Ma tra un anno, quando il suo contratto milionario con i parigini scadrà, potrebbe succedere qualcosa di clamoroso.

Radio-mercato già da tempo avvicina Gigio proprio all'Inter. Lui ha sempre detto di avere tanti amici nello spogliatoio nerazzurro (i suoi compagni in nazionale, da Dimarco a Barella, da Bastoni a Frattesi) e per questo il 30 giugno del 2026 potrebbe segnare un momento cruciale non solo nella sua carriera, ma pure nella storia del calcio milanese.