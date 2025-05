Psg-Inter, "chi vince la finale": la profezia è inquietante

Alla fine, secondo l’AI, sarà il Paris Saint-Germain a vincere la Champions League nella finale dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per profondità della rosa e freschezza fisica. Il risultato previsto è 2-1 in favore dei francesi, un esito al quale si arriverà molto probabilmente nei tempi supplementari perché la formazione parigina ha "un leggero vantaggio grazie alla maggiore freschezza e al talento individuale in attacco" oltre a beneficiare anche di "una panchina più giovane e dinamica".

Sempre secondo l’intelligenza artificiale la sfida può decidersi entro i 90 minuti per "un rigore decisivo di Dembélé o un errore difensivo dell'Inter su un contropiede". Dembélé, infatti, è il calciatore maggiormente indiziato per far gol oppure fornire un assist decisivo, così come Donnarumma è ritenuto fondamentale con almeno una parata chiave. Il Psg viene considerato favorito in termini di qualità e di forma e per questo, in base all'analisi svolta, ha "un 53,6% di probabilità di vittoria contro il 46,4% dell'Inter". Sono almeno quattro i fattori chiave: la forma e freschezza, le qualità individuali (il trio d’attacco Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola/Doue e un Donnarumma in forma straordinaria), l’impatto psicologico e i precedenti in finale.