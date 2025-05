Ernesto Pellegrini, morto a 84 anni lo storico presidente dell'Inter nel giorno della finalissima

È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell' Inter e imprenditore. Considerato come uno dei presidenti più importanti della storia del club nerazzurro, aveva acquistato la squadra nel 1984 per circa dieci miliardi di lire da Ivanoe Fraizzoli. Sotto la sua presidenza, l'Inter ha vinto il famoso scudetto dei record - con 58 punti -, un primato assoluto di punti per un campionato a 18 squadre con 2 punti a vittoria, oltre al maggior numero di vittorie complessive, 26 su 34 giornate. Il tecnico dell'epoca era Giovanni Trapattoni mentre alcuni dei giocatori più importanti Matthaus, Klinsmann, Brehme e prima ancora Karl Heinz Rummenigge.

Impossibile non notare come la morte dello storico presidente nerazzurro sia avvenuta proprio nel giorno di una finale di Champions League molto importante per l'Inter, quella contro il Psg a Monaco di Baviera, in Germania. Questa sera, alle 21, i nerazzurri giocheranno con la fascia nera al braccio in segno di lutto.