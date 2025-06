Simone Inzaghi, lo scontro in spogliatoio dopo Psg-Inter: "Dimmi perché"

Non c'erano solo tristezza e delusione, nello spogliatoio dell' Inter , dopo la tremenda sconfitta per 5-0 patita all'Allianz di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain . C'erano tensione, rabbia e anche qualche recriminazione. Logico, visto come è svanito il sogno Champions League e come è terminata questa stagione (perché al Mondiale per Club, seppure alle porte, oggi nessuno pensa in casa nerazzurra). Secondo quanto riferisce un retroscena della Gazzetta dello Sport, il post match di sabato sera sarebbe stato segnato da un durissimo confronto verbale tra mister Simone Inzaghi e Davide Frattesi . Un faccia faccia riassumibile con la formula ben nota, soprattutto in caso di sconfitta cocente: "Perché non mi hai fatto entrare?".

Non è un addio, quello di Simone Inzaghi. O perlomeno non lo è ancora. Ma le sue parole scuotono l'Int...

Anche contro il Psg l'ex Sassuolo non è partito titolare, ma tutti pensavano a un suo impiego come arma tattica a partita in corso. Invece, mentre i gol di distacco aumentavano, Frattesi se n'è rimasto seduto in panchina fino alla fine. Il centrocampista della Nazionale, si legge, "Si aspettava un trattamento diverso, soprattutto dopo guizzi così importanti e decisivi. Davide ha chiesto spiegazioni a Inzaghi sul mancato impiego ed è rimasto deluso dalla panchina".

"Il confronto verbale è durato poco. Il tempo di uno sfogo", precisa l'articolo, ma al di là dell'amarezza del momento, più che comprensibile, questo episodio sa tanto di rottura. "Se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa". Viceversa, sarà l'Intera valutare il da farsi dal momento che Frattesi, 25enne che in due stagioni a Milano ha messo insieme in totale 89 partite e 15 gol, senza mai essere diventato un titolare, ha un contratto che scade nel 2028 ed è valutato sui 40 milioni di euro. Di fronte a offerte di un certo tipo, potrà partire in ogni caso.