Carlos Alcaraz, il punto contro Shelton è illegale: "Non potevo restare in silenzio"

"Non potevo restare il silenzio. In una frazione di secondo mi sono reso che dovevo essere onesto nei confronti di me stesso, di Ben, di tutti. Ed è questo il messaggio sportivo che deve passare. Quel colpo non era regolare e dovevo denunciarmi, altrimenti avrei contribuito a un’ingiustizia. E poi, all’inizio del primo set, Shelton ha servito e la palla ha toccato il nastro. Anche il quel caso, l’arbitro non se n’era accorto. Ben mi ha proposto di rigiocare il punto. Bisogna essere così: onesti. Ed è quello che mi auguro abbiano tutti: far play".

Too much class from Carlitos, who gave the point to Ben Shelton after telling the chair umpire he did not have his racket in his hand when contact was made with the ball #RolandGarros pic.twitter.com/ctCh7Lrrmq