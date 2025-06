Theo Hernandez, addio Milan: "Offerta irrinunciabile". Chi sarà il suo sostituto

Difficile chiedere di più: per restare il 27enne a Milano dal 2019 aveva chiesto un ritocco considerevole rispetto agli attuali 4,5 milioni. Sopra i 7 milioni di euro , cifra considerata spropositata dopo le ultime due stagioni deludenti (quella appena finita, addirittura disastrosa). Senza considerare peraltro che di interessamenti veri da parte di top club europei in questi mesi non ce ne sono stati.

Una offerta irrinunciabile, tanto per Theo Hernandez quanto per il Milan . Il laterale mancino francese sarebbe a un passo dall'Arabia Saudita: a un anno dalla scadenza del contratto con i rossoneri, l' al Hilal avrebbe offerto 35 milioni di euro al club di via Aldo Rossi e stipendio multi-milionario (intorno ai 18 milioni di euro a stagione, ma ancora da definire) per il calciatore.

Il nuovo mister del Diavolo, Max Allegri, forse anche alla luce di queste considerazioni avrebbe dato il semaforo verde per l'addio, come per Tijani Reijnders (in quel caso, però, non per questioni tecniche). Si apre ora la corsa al sostituto di Theo, giocatore decisivo anche in fase offensiva nelle migliori stagioni targate Pioli.

Il ds Igli Tare ha messo nel mirino Destiny Udogie, fresco vincitore dell'Europa League con il Tottenham. Pagato 25 milioni di euro dall'Udinese, la sua quotazione è quanto meno la stessa, ma il profilo rientra nei parametri milanisti: età (22 anni), nazionalità italiana, discreta esperienza anche a livello internazionale, ampi margini di crescita. Le alternative? Al momento due: Junior Firpo e De Cuyper. Il primo, ex Barcellona e Betis, è stato uno dei punti di forza del Leeds neopromosso in Premier League, ed è in scadenza di contratto con gli inglesi, ma su di lui ha già messo gli occhi anche il Lione. Ma si tratta ovviamente di un piano B. Decisamente più suggestiva la pista De Cuyper, terzino sinistro del Bruges: a 24 anni può essere pronto per fare il grande salto, ma il club belga non lo lascerebbe partire per meno di 20 milioni. Suggestiva anche l'ipotesi Andrea Cambiaso, giocatore che Allegri ha lanciato ad alto livello nella sua ultima stagione alla Juventus: il duttile esterno, 25 anni, a gennaio piaceva al Manchester City ma non se ne fece nulla (forse anche per la valutazione fatta filtrare, 60milioni).Reduce da un finale di stagione in calando, difficile che la Juve lo ceda a una diretta concorrente per meno di 35/40 milioni. Una somma impegnativa.