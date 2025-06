Jannik Sinner, Bublik sconsolato: "L'ho quasi preso ragazzi"

Già nel 2021, dopo una sconfitta contro Sinner a Miami, Bublik aveva mostrato stima per l’avversario, commentando a rete: “Hai appena 15 anni, tu non sei mica umano”. A Parigi, in conferenza stampa, ha ribadito il concetto, definendo Sinner “di un’altra dimensione”. L’atteggiamento di Bublik, che unisce ammirSomething went wrong. Please try again.azione per l’avversario e autoironia, è una qualità rara nel tennis e non solo, rendendolo un personaggio unico nel circuito. La sua capacità di accettare la sconfitta con leggerezza e rispetto per il talento di Sinner evidenzia un approccio sportivo e umano che va oltre il risultato in campo.