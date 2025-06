Jannik Sinner, il retroscena: "Cosa farò durante Zverev-Djokovic"

"Lo avevo già affrontato, anche se non sai mai cosa aspettarti da uno come lui . Io mi sono concentrato su me stesso, cercando di essere continuo, anche al servizio nei momenti importanti. Il vento poteva complicare la giornata, ma è stata una buona prestazione. È molto piacevole giocare qui , davanti a questo splendido pubblico”. Queste le parole di Jannik Sinner, che ha raggiunto la semifinale al Roland Garros battendo Bublik.

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set il kazako Alexander Bublik , col punteggio di 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Novak Djokovic o Alexander Zverev, che si affronteranno stasera.

In 51 minuti ha demolito in due set Tommy Paul per 6-0 e 6-1, poi ha chiuso il terzo in 6-4, certificando un dominio ass...

"Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. Contro Bublik, se si commettono troppi errori non si trova ritmo, quindi sono contento di essere arrivato in semifinale, in uno slam è sempre speciale. Non vedo l’ora di giocare la prossima partita. Non mi piace cambiare la tensione delle corde, io cerco di rimanere stabile, dando sempre il massimo e con la giusta mentalità. Guarderò un po’ la partita, ma cercherò anche di staccare un po’ la spina, cercando di recuperare. Spero di essere pronto e spero che sia una partita di grande qualità”, ha concluso il numero uno del ranking Atp.