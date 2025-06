Jacub Mensik, scene mai viste: la racchetta vola in tribuna

Per Jakub Mensik , il talento che ha battuto in finale Novak Djokovic a Miami, è stato un match da incubo quello perso contro Bautista Agut al Queen’s, il torneo sull’erba che anticipa Wimbledon. Il ceco è stato eliminato a sorpresa agli ottavi di finale dal torneo londinese, vivendo un momento di tensione nel secondo set, dopo che Bautista gli ha strappato il servizio. In seguito all’aver tirato un rovescio in equilibrio precario,

Il giudice di sedia ha ammonito Mensik per condotta antisportiva. Fortunatamente per lui, non ci sono stati danni a cose o persone. Nessun raccattapalle né giudice di linea come suddetto si trovava nei pressi. Sui social però quel gesto ha suscitato reazioni contrastanti: qualcuno ha parlato di gioventù e inesperienza, qualcun altro ha puntato il dito contro la scarsa educazione sportiva. Mensik si è poi scusato, ma l’impressione è che il suo gesto resti un campanello d’allarme. Insomma, Mensik è un tipo un po’ ‘peperino’. Già durante il passato Roland Garros si era fatto notare per un litigio contro il pubblico nel match contro il francese Alexandre Muller.