Sinner, "posso dirlo": chi è l'ex tennista che ha sconfitto Jannik

"Giusto per scherzare, posso dire di aver battuto almeno una volta Sinner": a dirlo il vicentino Giovanni Peruffo, coetaneo del campione azzurro, e suo avversario sui campi in terra rossa di Merano nel 2013. I due si sono affrontati in uno dei tornei dedicati ai giovani talenti del tennis del nord est. E Sinner, 12 anni, se la giocò in semifinale proprio contro Peruffo. "Ricordo molto bene quella giornata. La partita finì con un 6-2, 6-1 che mi permise di andare in finale, ma purtroppo il giorno dopo non riuscii a vincere il torneo", ha raccontato al Corriere della Sera.

In ogni caso, l'altoatesino oggi numero uno al mondo ha dimostrato di avere talento fin da piccolo. "Durante i tornei non partecipava per vincere, il successo era l’ultimo dei suoi obiettivi, lui giocava sempre al massimo con il chiaro intento di migliorarsi sui colpi o su un fondamentale. Non importava fare punto o vincere, ogni azione era importante per crescere e migliorare", ha spiegato ancora l'ex tennista vicentino. Che poi ha parlato anche del suo rapporto personale con il campione: "Con Jannik eravamo amici, lo siamo stati per anni, e ci siamo anche sentiti per un periodo, anche se affrontavamo tornei diversi. Lui sotto la guida del suo allenatore Piatti, fin da subito ha prediletto l’idea di giocare tornei Pro".