Milan, la sconfitta contro l'Arsenal? I tifosi sfottono Allegri: "Ottimo primo tempo"

Il Milan esce sconfitto contro l'Arsenal nella prima amichevole della stagione nel Singapore Festival of Football. Finisce 1-0, decide la partita un gol all'8' della ripresa di Bukayo Saka, lasciato libero sul secondo palo dalla difesa del Milan, su cross di Kiwior. Massimiliano Allegri, che aveva spiegato che le amichevoli della tournée asiatica del Milan serviranno soprattutto per fare passi avanti nella condizione, schiera una squadra fortemente difensiva.

Neppure convocato Maignan che sta cercando di recuperare la forma migliore e punta a tornare per il Liverpool, prossimo match a Hong Kong. Senza prime punte, con Santiago Gimenez ancora in vacanza, è Leao a giocare come terminale offensivo insieme a Pulisic. Ma sono poche le azioni degne di nota dell'attacco rossonero. Tanti i cambi durante la partita, anche per permettere ad Allegri di visionare tutti i giocatori. Menzione importante per Torriani che sostituisce Terracciano nel secondo tempo ed è bravo a negare il raddoppio all'Arsenal. Poi dopo la gara, sfida ai rigori per lo spettacolo.