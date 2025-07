Jannik Sinner, la rivelazione di Emma Navarro: "Sono caduta a terra, piangevo"

Assistere a un match di Jannik Sinner è un'emozione unica. Giocare con lui significa toccare il cielo con un dito. Anche se sei una tennista professionista. Più nello specifico, la numero 11 al mondo. Allo Us Open, che si disputerà negli States il prossimo agosto, andrà in scena anche il celebre doppio misto. E il nostro numero uno al mondo è stato accoppiato con Emma Navarro. La giocatrice americana non ha nascosto tutto il suo entusiasmo nell'essere in team proprio con l'azzurro.

"Non vedo l'ora di giocare - ha detto Navarro -. Penso che cercherò di far tirare a lui tutti i colpi, mentre io starò lì a coprire tutto il campo. Sì, potremmo riuscirci in questo modo. Ma no, sono emozionata. Penso che sia un giocatore incredibile ovviamente, e penso che ci divertiremo insieme. Sono caduta a terra, piangevo. Sì, ho sbattuto i pugni sul tavolo. È stata una reazione enorme".