Alexander Zverev vince il set ed esulta come un matto? L'arbitro lo gela: "No"

Zverev si stava apprestando a portarsi a casa il primo set. Il tedesco aveva il turno di battuta e, dopo un servizio potente, era convinto di aver effettuato un ace. Perciò ha esultato come un matto per aver vinto il primo parziale. Ma il giudice di sedia ha spento subito il suo entusiasmo, facendogli notare che la pallina era uscita. Zverev quindi ha dovuto usare la seconda per chiudere il tie-break.

Zverev hits a serve that he thought was an ace, but was called out… he thought he won the set.



The celebration



