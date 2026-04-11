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Jannik Sinner, imprevisto in campo con Zverev: cosa gli cade dalla tasca

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sabato 11 aprile 2026
Jannik Sinner, imprevisto in campo con Zverev: cosa gli cade dalla tasca

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Uno Jannik Sinner scatenato approda per la prima volta in carriera alla finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto in semifinale facilmente in due set il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena 1 ora e 22 minuti di gioco al primo match point. Sinner diventa il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo, è anche la quarta finale di fila in un torneo Masters 1000. In finale Sinner attende il vincente della seconda semifinale tra Carlo Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot. 

Ad attirare l'attenzione del pubblico di Montecarlo ci ha pensato lo stesso Jannik Sinner. Durante uno scambio molto combattuto con Alexxander Zverev, il numero due al mondo si è accorto che dalla sua tasca era caduto qualcosa. Il giudice di sedia si è trovato costretto a interrompere il gioco per consentire allo stesso Sinner di recuperare l'oggetto smarrito: un fazzoletto. L'azzurro si è poi scusato con il suo avversario che da vero gentleman aveva avvertito l'arbitro dell'inconveniente.

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