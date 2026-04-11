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Jannik Sinner polverizza Zverev in due set: il colpo che fa esplodere Montecarlo

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sabato 11 aprile 2026
Jannik Sinner polverizza Zverev in due set: il colpo che fa esplodere Montecarlo

2' di lettura

Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera in finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro). Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 23 minuti. Sinner affronterà domani in finale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone e il monegasco Valentin Vacherot, numero 23 del ranking Atp. In caso di vittoria di quest'ultimo Sinner tornerebbe numero uno del mondo.

"Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e feedback. Ogni giorno è diverso, ma oggi mi sono sentito molto molto solido sin dall'inizio, giocando bene da fondo campo - ha spiegato Sinner -. E quando sei subito avanti di un break questo cambia l'inerzia della partita. Vediamo cosa succede in finale".

"Valentin (Vacherot l'avversario di Alcaraz, ndr) continua a mostrare quello di cui è capace - ha detto l'altoatesino - ma Carlos è il favorito. Io non vedo l'ora, è il motivo per cui ci si allena, per cui ci si sveglia la mattina. Affrontarlo prima del Roland Garros per me sarebbe un test importante, ma non ho nulla da perdere: già arrivare in finale per me è importante. Domani sarà l'ultimo sforzo".

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