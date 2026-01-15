Roger Federer, colpo al cuore di Jannik Sinner: "Cosa penso di Carlos Alcaraz"

"Alla sua giovane età, completare il Grande Slam sarebbe incredibile. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di pazzesco , spero che ci riesca, perché per il tennis sarebbe un momento incredibilmente speciale", spiega Re Roger schierandosi con Alcaraz alla vigilia degli Australian Open. Lo slam di Melbourne è l'unico che manca alla collezione del 22enne di Murcia e, guarda caso, è quello che Sinner, numero 2 al mondo, ha vinto nelle ultime due edizioni. Se Alcaraz dovesse trionfare in Australia diventerebbe il più giovane ad aver vinto tutti e quattro gli Slam, impresa che a Federer è riuscita nel 2009 col successo al Roland Garros anche se già cinque anni prima era riuscito ad aggiudicarsi gli altri tre appuntamenti.

Il 44enne svizzero è comunque entusiasta della rivalità fra Alcaraz e Sinner: "Quello che abbiamo visto in termini di progressi negli ultimi anni è stato meraviglioso. Mi sono allenato un po' con loro. Sono colpitori di palla incredibili. Ovviamente c'è ancora molto da vedere. Spero solo che restino lontani dagli infortuni". Ritiratosi nel 2022, Federer oggi si gode la famiglia e non pensa a un futuro da coach anche se "mai dire mai. Edberg diceva la stessa cosa. Ma sono molto impegnato, ho quattro figli. Al momento non c'è alcuna possibilità".

Tornando alla sfida Jannik-Carlos, prosegue Federer, "penso che quella finale del Roland Garros sia stata irreale. Ho avuto la sensazione che, per un attimo, il mondo dello sport si sia fermato e abbia guardato verso Parigi, per vedere cosa stava succedendo in quel quinto set epico, perché per Jannik sarebbe potuta finire molto, molto prima. E poi all’improvviso è finita nel modo più folle possibile. Forse una delle più grandi partite che il nostro sport abbia mai visto". Ma c'è stato molto di più di quella finale. Sinner e Alcaraz hanno vinto gli ultimi otto titoli Slam in singolare, sono i primi giocatori dal 1964 a essersi affrontati in tre finali nei major in una stessa stagione. E non finirà certo qui. "È bello continuare a vivere di quello slancio. E poi lo hanno confermato affrontandosi nelle successive finali. Tutti cercano di tenere il passo e loro cercano di scappare".