Pilato, la badilata di Thomas Ceccon: "Ha rubato pure quella"

Ricapitoliamo: Pilato e Tarantino prima di Ferragosto hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Bali, subito dopo i recenti Mondiali di Singapore (dove Benny ha conquistato il bronzo nei 50 rana). Di ritorno in Italia, le due azzurre in compagnia delle amiche Anita Bottazzo e Sofia Morini sono state fermate e perquisite dalla polizia nell'aeroporto di Singapore e accusate di furto .

A soffiare sul fuoco della polemica che ha coinvolto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino , due stelle del nuoto azzurro, ci pensa ora anche Thomas Ceccon , uno degli atleti più chiacchierati dello sport italiano.

Secondo la ricostruzione, sarebbe stata la Tarantino a infilare nella borsa dell'amica Pilato un flacone di profumo. Solo l'intervento della Farnesina ha evitato che la situazione degenerasse e le atlete se la sono cavata con un semplice "ammonimento". Una bravata da ragazze, dunque? Forse, anche se per loro potrebbero arrivare conseguenze disciplinari da parte della Federnuoto. E la stessa Pilato, pur in maniera criptica, nel suo sfogo sui social per raccontare quanto accaduto e dare la propria versione dei fatti pare aver lasciato intendere di essere stata "tradita" dall'amica.

E qui interviene a gamba tesa Ceccon, che della Pilato è amico e compagno di Nazionale, anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024. L’account Swimswamitaly pubblica una foto della Pilato con in testa la cuffia di Ceccon e lo stesso vicentino oro olimpico nei 100 dorso e plurimedagliato ai Giochi ha pensato bene di commentare con queste parole: "Pure la cuffia mi ha rubato!!", con faccina rossa di rabbia. Una battuta ironica, ovviamente, che però forse non aiuta a rasserenare il clma.