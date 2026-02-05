Milano-Cortina, come rosica Macron: il video di Christina Carreira lo affonda

Chissà se Emmanuel Macron, alla fine, renderà l'onore olimpico ai vicini italiani recandosi a San Siro venerdì sera per la cerimonia d'apertura di Milano Cortina. E chissà se, chiuso all'Eliseo, il presidente francese nel frattempo starà "rosicando" per gli attestati di stima che gli atleti arrivati al Villaggio Olimpico da tutto il mondo stanno tributando all'organizzazione italiana.

Letti perfetti, sistemazioni comode, cibo di prima qualità. Di fatto, l'esatto opposto dei commenti piovuti su Parigi 2024, le olimpiadi estive transalpine considerate un disastro organizzativo su più fronti. Pasti in mensa scadenti, appartamenti che si erano trasformati in un forno viste le alte temperature agostane, campioni costretti a dormire all'aperto, sull'erba, per recuperare le forze (la foto dell'azzurro Thomas Ceccon fece il giro del web). Per non parlare della Senna talmente inquinata da far slittare le gare di canottaggio e nuoto di fondo e provocare pure diversi malori tra gli atleti in gara.

L'Italian way of life al suo meglio, insomma. E le clip dei "testimoni oculari" stanno diventano virali sui social. Particolarmente scatenati gli appartenenti alla delegazione del Canada, con le atlete letteralmente euforiche per la sistemazione ricevuta.

La pattinatrice di velocità canadese Ivanie Blondin su TikTok ha mostrato ai suoi follower la sua stanza, stupendosi della presenza di un italianissimo bidet, salutando con un "Ohhh" che sa tanto di sollievo.

Si dedica invece alle gioie della tavola Christina Carreira, collega di Ivanie, che sempre su TikTok ha passato in rassegna le prelibatezze a colazione tra pastarelle, dolci e caffè. E un commentatore la avverte: "A fine Olimpiadi gli atleti saranno tutti sovrappeso".

Particolare giubilo anche per quanto riguarda la notte. Addio ai "letti di cartone" di Parigi: la danzatrice sul ghiaccio britannica Phebe Bekker, la sciatrice australiana Daisy Thomas e lo snowboarder svizzero Jonas Hasler hanno pubblicamente elogiato i materassi e i cuscini. Sogni d'oro. Gli incubi sono solo per il Galletto.