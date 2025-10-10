Jannik Sinner, Thomas Ceccon ad alzo zero: "Soldi, se lo invidio... ?"

Ma quale gelosia: Thomas Ceccon torna a parlare di Jannik Sinner e del tennis, smentendo coloro che lo avevano definito invidioso dei soldi del tennista. "Una stupidaggine gigantesca - l'ha bollata il nuotatore 24enne -. Mi avevano chiesto la diversa visibilità tra tennis e nuoto. Dire che noi nuotatori se va bene guadagniamo 15mila dollari è un dato di fatto, non è gelosia. Io sono tifoso di Jannik. Ma tra titoli, like, click, tante cose vengono stravolte diventando senza senso".

Raggiunto dal Corriere della Sera, Ceccon si trova in America per il via della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. In palio un montepremi da 1,2 milioni di dollari con bonus per ogni primato del mondo e per chi vince la stessa gara in tutte e tre le tappe. Insomma, fa notare lo stesso sportivo, un montepremi che "fa gola a tutti, ovvio".