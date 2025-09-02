Jannik Sinner e Laila Hasanovic smascherati dalla gelataia: ora tutto torna

A Montecarlo, nel cuore del quartiere La Condamine, il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner e la modella Laila Hasanovic vivono il loro amore lontano dai riflettori. A raccontare dettagli inediti sulla coppia è Nicoletta, titolare insieme al marito Roberto Stampfl della gelateria "Santo Gelato", in un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù.

"Jannik e Laila vivono insieme qui a Montecarlo, nel quartiere La Condamine: la nostra gelateria è praticamente sotto al loro palazzo. Vengono spesso qui e sono educati, gentili e molto innamorati", racconta la donna, che li vede spesso passare dalla sua attività per concedersi una vaschetta di gelato.

Nicoletta descrive scene semplici e quotidiane: "Nell’attesa che gliela preparassi si sono seduti fuori per un bel po’ di tempo. Nessuno ha dato loro fastidio. Vede, Montecarlo è straordinaria anche per questo: ai monegaschi non interessa che ci sia una personalità importante seduta fuori da una gelateria. Non chiedono autografi e non fanno foto. Quando la vaschetta era pronta, Jannik e Laila hanno pagato e sono andati a casa".

La gelateria è a pochi passi dalla loro abitazione, un dettaglio che spiega le frequenti apparizioni della coppia. "Abitano proprio qui vicino, quindi anche se fa caldo e prendono una bella vaschetta di gelato fanno in tempo ad arrivare a casa prima che si sciolga", rivela Nicoletta.

E se c’è una cosa che accomuna Sinner e Hasanovic, oltre alla passione reciproca, è il gusto semplice. "Deve sapere che Jannik è un grande amante del gelato. Dato che i suoi genitori lavorano nella ristorazione, a casa sua ha provato tutti i gusti possibili e immaginabili, quindi se ne intende. E quando viene qui, assaggia prima di decidere. Indica dal bancone e io gli allungo una 'palettina' con sopra un pochino del gelato che vuole provare. Anche se, alla fine, va pazzo solo per due gusti".

Della giovane modella, Nicoletta ha parole di sincera ammirazione: "Mi è piaciuta molto, è gentile proprio come lo è anche Jannik. Ed è bellissima, molto semplice nel modo di porsi e di vestirsi. Insomma, è una ragazza acqua e sapone. Tra di loro, parlano in inglese". Dal racconto della gelataia, emerge il ritratto di una coppia serena e riservata, che ha scelto Montecarlo come rifugio ideale, tra allenamenti, servizi fotografici e pause golose. Ora, però, i fan sanno dove possono beccare Jannik e Laila...