Sinner travolge Musetti: è semifinale agli Us Open. Il punto che lascia di sasso anche il pubblico

Nemmeno l'ottimo Lorenzo Musetti newyorkese può nulla contro questo Jannik Sinner. Il derby azzurro nei quarti degli Us Open finisce con la vittoria del numero 1 al mondo in tre set, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. In semifinale il campione in carica di Flushing Meadows, che in questa stagione ha già portato a casa due Slam (Australian Open e Wimbledon) e una finale al Roland Garros, se la vedrà con il canadese Felix Auger Aliassime, numero 25 del seeding, capace di superare l'australiano numero 8 Alex De Minaur dopo oltre 4 ore di battaglia punto a punto (4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6).

Sinner e Auger-Aliassime si sono incontrati poco meno di un mese fa a Cincinnati, nei quarti: 6-0 6-2 il risultato per l'altoatesino. Dall'altra parte del tabellone, la semifinale sarà tra il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz (che vincendo l'ultimo slam della stagione scavalcherebbe la Volpe di San Candid) e l'eterno Nole Djokovic, il terzo incomodo.

Poco da dire sul match di Sinner: Musetti si gioca le sue carte, tiene botta nel secondo parziale e sfiora il colpo nel terzo, quando ha due palle break per portarsi sul 3-3. Jannik le annulla, si porta sul 4-2 e vola agilmente verso la vittoria in due ore.

La superiorità di Sinner è stata schiacciante. Un esempio? Il punto clamoroso sul 30-30 nel settimo game del terzo set. Musetti tenta l'ultimo assalto, prima si salva di rovescio su una accelerazione "assassina" dell'altoatesino, poi viene impietrito da un clamoroso lungolinea di dritto. "No no no no no, basta così", urlano i commentatori di SuperTennis in diretta, mentre a Lorenzo, sconsolato, non resta che allargare le braccia. "No trips for cats", direbbe il buon Paolo Bertolucci.