Jannik Sinner, retroscena-Cerundolo: "Cosa ho notato nelle sue gambe"

Le gambe di Jannik Sinner diventano il vero punto di svolta nel racconto di Juan Manuel Cerundolo dopo il match del Roland Garros, una partita che per larghi tratti sembrava già indirizzata e che invece si è completamente ribaltata nel momento in cui è cambiata la condizione fisica dell’azzurro. Fino a quel passaggio, infatti, l’inerzia era tutta dalla parte del numero uno del mondo. Sinner dettava il ritmo, comandava gli scambi e dava l’impressione di avere la situazione sotto controllo. Poi qualcosa si è incrinato e la partita ha preso un’altra direzione.

È proprio qui che il racconto di Cerundolo si fa più preciso, quasi chirurgico nel ricostruire i segnali colti in campo: “Ho visto che non era più fluido negli spostamenti — ha spiegato l’argentino — le gambe non rispondevano più allo stesso modo”. Sensazioni che, nel giro di pochi game, si sono trasformate in convinzione. Il crollo è avvenuto soprattutto negli spostamenti laterali e nella tenuta degli scambi più lunghi: “Si muoveva come se avesse i crampi”, ha raccontato, nonostante prima dell’ingresso in campo Sinner fosse particolarmente concentrato sulla preparazione fisica: “Sembrava molto attento al suo corpo — ha ricordato — come se stesse già gestendo qualcosa”.