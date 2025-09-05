Sinner a New York, dove va quando esce dall'hotel

Come si vive a New York tra una partita e l'altra degli Us Open. Lo spiega Jannik Sinner, che a Flushing Meadows per l'ultimo slam di questo fantastico, movimentato 2025 è arrivato da campione in carica (e con Australian Open e Wimbledon già in tasca), ma con il primo posto nel ranking Atp da difendere dall'assalto di Carlos Alcaraz e soprattutto con le scorie del dolente ritiro in finale a Cincinnati proprio contro lo spagnolo, a causa di un fastidiosissimo virus.

Il 24enne di San Candido, ormai di casa nella Grande Mela, si conferma un professionista metodico, quasi scientifico. Le sue attività quotidiane sono sempre le stesse: riposo in hotel, sveglia, allenamenti al campo, pennichella. Per i pasti, l'unico strappo a questa routine "monastica" è il ristorante italiano diventato una sorta di rifugio. Anche per evitare guai di salute: lì Jannik viene coccolato, sa cosa mangia e non rischia brutte sorprese come appunto è forse capitato in Ohio poche settimane fa.