Sabalenka umilia Kyrgios: "Prenderlo a calci nel c***o"

"Farò di tutto per prenderlo a calci nel c***o". Promette scintille la "Battaglia dei sessi" del tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka si giocherà la vittoria agli Us Open affrontando in finale l'americana Anisimova ma la sua mente sembra proiettata alla sfida lanciata da Nick Kyrgios. L'australiano ha in mente di scendere in campo per un remake della mitologica sfida uomo-donna del 1973 tra due miti del tennis come Billy Jean King e Bobby Riggs e ha scaldato l'ambiente con qualche provocazione di pessimo gusto delle sue: "Non servirebbe nemmeno darmi al 100%, le donne non possono restituire i nostri servizi". Sbilanciandosi su un pronostico del match contro l'attuale numero 1 al mondo: 6-2.

Sabalenka però non sembra così convinta "Se davvero giocheremo, farò del mio meglio per prenderlo a calci nel c***o. Sarà uno spettacolo che tutti vorranno vedere". "Voglio solo dire che se giocheremo davvero - ha precisato ancora la bielorussa -, farò del mio meglio per prenderlo a calci nel c***o. Penso che sarà uno spettacolo potente da guardare...".

