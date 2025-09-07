Volley, azzurre padrone del mondo. Meloni: "Scrivono la storia"

Le Azzurre della pallavolo hanno conquistato l'oro mondiale battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). È la 36/a vittoria di fila per la nazionale allenata da Julio Velasco. La formazione di Velasco è imbattuta dal 2 giugno del 2024. Il volley femminile italiano dopo aver scritto la storia conquistando il titolo olimpico a Parigi 2024 e due Nations League consecutive (2024 e 2025), è ritornata su tetto del mondo dopo 23 anni per quella che può essere considerata un'altra storica impresa. Come sempre strepitosa la formazione schierata sul parquet del PalaHuamark. Incontenibile Paola Egonu con 22 punti messi a referto, Myriam Sylla con 19 e Ekaterina Antropova con 14. Per capitan Anna Danesi 7 punti realizzati. Alla Turchia non è bastata la fenomenale prestazione di Melissa Teresa Vargas capace di ben 33 punti.

Tanti i complimenti arrivati in questi minuti. Prima tra tutte Giorgia Meloni. "Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!", scrive la premier su Instagram

Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi a Bangkok. L'invito è pervenuto tramite il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.