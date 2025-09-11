Anna Kalinskaya, "così è faticoso": una frecciata velenosa a Sinner?

Anna Kalinskaya esce dall'estate sul cemento americano con ritrovata fiducia sul suo gioco, nonostante le sconfitte subite contro Iga Swiatek a Cincinnati e allo US Open. Qualche settimana prima, la russa aveva sfiorato il titolo al WTA 500 di Washington, fermata solo in finale da Leylah Fernandez. Oggi, da numero 32 del ranking, la 26enne punta a tornare ai livelli dell’ottobre scorso, quando aveva toccato l’11° posto, suo career high. Era il periodo in cui la sua relazione con Jannik Sinner era al culmine, con il famoso bacio a Flushing Meadows. Poi sono arrivati calo di rendimento e difficoltà personali.

Non a caso, le sue recenti dichiarazioni sembrano rivolgersi proprio a Sinner o a Nick Kyrgios, con cui ebbe un breve legame nel 2020. Dopo aver respinto le attenzioni di Holger Rune, Anna ha spiegato perché sia complicato costruire una relazione con un tennista: “Conosco un paio di ragazzi… per me sono un po’ depressivi, molto ossessionati dai risultati — ha detto — Se perdono una partita, sembra che non esista altro nella vita. Le ragazze invece hanno una visione più ampia”. E quando la conversazione si sposta sulla top-10, il riferimento pare diretto a Sinner, unico tra i suoi ex ad aver raggiunto quei livelli.